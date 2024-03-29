«Не платите своей картой»: Роскачество предупредило всех, кто покупает на Wildberries и Ozon

Для тех, кто совершает покупки в популярных интернет-магазинах, существует важное предупреждение. Специалисты рекомендуют не использовать основную банковскую карту для оплаты на таких площадках, как Wildberries, AliExpress, Ozon и другие.

Предупреждение поступило со стороны Роскачества, организации, занимающейся исследованием потребительского рынка и проверкой качества товаров. Эксперты отметили, что спрос на маркетплейсы среди россиян непрерывно растет.