В ухтинском поселке Шудаяг сняли карантин по анемии лошадей
- 10:32 29 марта
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- Елизавета Петрова
В ухтинском поселке Шудаяг недавно был снят карантин, который продолжался около 40 дней из-за анемии лошадей. Об этом сообщает БНК.
Изначально заболевание было обнаружено в конноспортивном клубе «Планета-Университет». Министр сельского хозяйства и потребительского рынка Коми, Ильдар Андарьянов, подписал приказ о снятии ограничительных мер по инфекционной анемии лошадей в поселке Шудаяг 27 марта.
Карантин был введен 20 февраля после обнаружения антител к возбудителю в пробах крови лошадей, содержащихся в клубе. Инфекционная анемия лошадей в Коми была зарегистрирована с 2004 по 2016 годы, преимущественно в бессимптомной форме.
Однако в 2022 году болезнь вернулась в регион и была обнаружена у животных в нескольких селах и деревнях республики, таких как Нижнее Воче в Усть-Куломском районе, Пиль-Егор и Усть-Ижма.
В течение периода карантина из 12 зараженных животных, 9 должны были быть убиты, хотя некоторые владельцы не соглашались на это. В 2023 году анемия лошадей была обнаружена в деревнях Пиль-Егор и Чаркабож, а затем в поселке Щельяюр Ижемского района.