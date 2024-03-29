В ухтинском поселке Шудаяг сняли карантин по анемии лошадей

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В ухтинском поселке Шудаяг недавно был снят карантин, который продолжался около 40 дней из-за анемии лошадей. Об этом сообщает БНК.

Изначально заболевание было обнаружено в конноспортивном клубе «Планета-Университет». Министр сельского хозяйства и потребительского рынка Коми, Ильдар Андарьянов, подписал приказ о снятии ограничительных мер по инфекционной анемии лошадей в поселке Шудаяг 27 марта.