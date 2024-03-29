В сыктывкарском автобусе пострадал маленький ребенок
- 08:15 29 марта
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- Татьяна Зубова
В сыктывкарском автобусе пострадал маленький ребенок, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
В ведомстве уточнили, что авария произошла в среду, 27 марта, около восьми утра.
Водитель 1966 года рождения, управляла автобусом "Нефаз", что двигался по маршруту №46, на улице Коммунистической в районе дома №46/5 резко "дал по тормозам". В результате чего юный пассажир не смог устоять на ногах и упал на пол. Парень получил лишь ушиб мягких тканей лица, потому госпитализация не понадобилась. Парень был в сопровождении матери.
Отметим, стаж водителя более 30 лет, при этом за последний год он ни разу не привлекался за нарушения ПДД.
Ранее в городском автобусе силой удерживали ребенка, который не смог оплатить проезд. У подростка возникли проблемы с банковской картой, а наличных средств с собой не было. В итоге пассажир оставался в салоне до приезда родителей, а после дело взяли под контроль правоохранители.