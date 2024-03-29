В сыктывкарском автобусе пострадал маленький ребенок

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В сыктывкарском автобусе пострадал маленький ребенок, сообщили в региональной Госавтоинспекции. В ведомстве уточнили, что авария произошла в среду, 27 марта, около восьми утра.

Водитель 1966 года рождения, управляла автобусом "Нефаз", что двигался по маршруту №46, на улице Коммунистической в районе дома №46/5 резко "дал по тормозам". В результате чего юный пассажир не смог устоять на ногах и упал на пол. Парень получил лишь ушиб мягких тканей лица, потому госпитализация не понадобилась. Парень был в сопровождении матери.

Отметим, стаж водителя более 30 лет, при этом за последний год он ни разу не привлекался за нарушения ПДД.