Житель Томской области, что застрелил сыктывкарца, арестован до мая
- 06:45 29 марта
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- Татьяна Зубова
Житель Томской области, что приехал в Коми совершить двойное самоубийство, но после передумал умирать, заключён под стражу до 26 мая. Об этом сообщили в пресс-службе сыктывкарского горсуда.
Напомним, до ужаса странная история произошла во вторник, 26 марта.
Два парня 20 и 25 лет познакомились в интернете и решили, что хотят вместе закончить жизнь самоубийством. Для этого один из приятелей специально приехал в столицу Коми. Далее молодые люди арендовали квартиру. По договорённости первым умереть решил сыктывкарец, для этого новый приятель выстрелил ему в затылок. Далее второй приятель должен был совершить самоубийство, но из-за осечки оружия план провалился.
Вероятно, ужаснувшись увиденным, молодой человек передумал умирать и сам вызвал полицию. Спустя сутки на него завели уголовное дело по статье "Убийство".