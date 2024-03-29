Житель Томской области, что застрелил сыктывкарца, арестован до мая

Житель Томской области, что приехал в Коми совершить двойное самоубийство, но после передумал умирать, заключён под стражу до 26 мая. Об этом сообщили в пресс-службе сыктывкарского горсуда.

Два парня 20 и 25 лет познакомились в интернете и решили, что хотят вместе закончить жизнь самоубийством. Для этого один из приятелей специально приехал в столицу Коми. Далее молодые люди арендовали квартиру. По договорённости первым умереть решил сыктывкарец, для этого новый приятель выстрелил ему в затылок. Далее второй приятель должен был совершить самоубийство, но из-за осечки оружия план провалился.