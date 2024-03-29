В Коми пенсионер, задушивший родного брата, попал в колонию
- 06:30 29 марта
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- Татьяна Зубова
В Сысольском районе пенсионер задушил своего брата, а после сам пытался его "оживить". Подробности жуткой истории рассказали в пресс-службе региональной Прокуратуры.
В материалах уточняется, что трагедия произошла ещё в сентябре 2023 года. 61-летний местный житель распивал спиртное со своим младшим братом 56 лет в одном из домов поселка Первомайский.
В какой-то момент мирный вечер двух близких людей обернулся скандалом, в результате чего старший из мужчин накинулся на второго и задушил его руками. Осознав ужас случившегося, сельчанин пытался привести в чувство брата самостоятельно, но после неудачных попыток все-таки вызвал "скорую". Медики, что приехали на место, констатировали смерть пациента. Они же вызвали полицейских.
Вину пенсионер признал полностью и раскаялся в содеянном. По решению суда ближайшие восемь лет он проведет в колонии строго режима. Кроме этого, ему назначили ещё один год ограничения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.