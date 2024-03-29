В Коми пенсионер, задушивший родного брата, попал в колонию

В Сысольском районе пенсионер задушил своего брата, а после сам пытался его "оживить". Подробности жуткой истории рассказали в пресс-службе региональной Прокуратуры.

В материалах уточняется, что трагедия произошла ещё в сентябре 2023 года. 61-летний местный житель распивал спиртное со своим младшим братом 56 лет в одном из домов поселка Первомайский.