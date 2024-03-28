Полицейские обеспокоены ростом детской преступности в Сыктывкаре
- 18:45 28 марта
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- Елизавета Петрова
Повышение уровня детской преступности в Сыктывкаре вызывает серьезную озабоченность среди полицейских. Не только подростки из города, но и жители прилегающих сел становятся преступниками.
В ходе совещания, которое состоялось 28 марта, временно исполняющий обязанности начальника Управления МВД по Сыктывкару, Андрей Зрайченко, выступил с докладом. Он сообщил, что в 2023 году количество преступлений, связанных с наркотиками, значительно возросло, а процент раскрытия этих преступлений снизился.
Зафиксировано изъятие 10 кг наркотических веществ, а к уголовной ответственности были привлечены 130 человек, включая трех подростков. Андрей Зрайченко отметил, что детская преступность в целом вызывает тревогу.
Большинство нарушителей - подростки, часто это студенты агропромышленного техникума в селе Выльгорт Сыктывдинского района и учащиеся школ №1, 5, 7 и 24 в Сыктывкаре. Докладчик призвал к усилению профилактической работы среди детей и подростков.