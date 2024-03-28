Полицейские обеспокоены ростом детской преступности в Сыктывкаре

Повышение уровня детской преступности в Сыктывкаре вызывает серьезную озабоченность среди полицейских. Не только подростки из города, но и жители прилегающих сел становятся преступниками.

В ходе совещания, которое состоялось 28 марта, временно исполняющий обязанности начальника Управления МВД по Сыктывкару, Андрей Зрайченко, выступил с докладом. Он сообщил, что в 2023 году количество преступлений, связанных с наркотиками, значительно возросло, а процент раскрытия этих преступлений снизился.