По 1 литру под куст: после этого раствора томаты собирают ведрами уже летом

Фото из архива "Про Города"

Выращивание здоровых и обильно плодоносящих томатов — это задача, которая волнует каждого садовода. И в поисках идеального рецепта подкормки многие обращаются к простым, но эффективным методам, таким как раствор дрожжей. Как приготовить подкормку?

Рецепт этой удивительной подкормки не требует особых усилий или сложных ингредиентов. Просто залейте 2,6-2,7 литра воды в трехлитровую банку, добавьте 100 грамм разведенных дрожжей в теплой воде и полстакана сахара. После того как раствор завершит брожение, он готов к использованию.

Подкормка производится просто: разведите один стакан этого раствора в 10 литрах воды и полейте каждый куст томатов литром подкормки. Проведите такие подкормки три раза за лето, и вы увидите удивительные результаты.

Мощные и здоровые кусты томатов, лишенные ожогов и устойчивые к экстремальным условиям погоды, станут вашей гордостью. Но самым важным является обильный урожай, который будет радовать вас до самой поздней осени.