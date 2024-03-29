Эксперты определили самую "глупую" группу крови
- 07:15 29 марта
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- Служба новостей
Специалисты исследовали несколько разных групп крови и сравнили интеллектуальные способности ее обладателей. Оказалось, что среди четырех групп есть одна, носители которой не блещут интеллектом.
Речь идет о второй отрицательной группе крови, но только в том случае, если ее обладатель - мужчина. Эти люди склонны поспешно принимать решения без нужного анализа ситуации, зачастую имеют невысокий интеллект и имеют склонность к безумствам.
Как отметили исследователи, именно эта группа крови была у большинства американских президентов.
Не стоит расстраиваться: все же не все обладатели второй отрицательной группы крови имеют такой недостаток. Не реагируйте остро на выводы исследователей и помните, что на низкий интеллект влияют и другие факторы, сообщает progoroduhta.ru.