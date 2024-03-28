Россиян ждет величайшая денежная реформа за последние десятилетия: жизнь кардинально изменится

Цифровой рубль - это третья форма российской национальной валюты, которую Центральный банк России разрабатывает в рамках пилотного проекта. Этот проект развивается под руководством Эльвиры Набиуллиной, руководителя Центрального банка. В настоящее время в пилотный проект цифрового рубля активно вовлечены 12 кредитных учреждений, около 600 человек и 30 торгово-сервисных предприятий из разных регионов. Цель проекта - создать новую форму национальной валюты, которая будет существовать параллельно с наличными и безналичными формами рубля.

В рамках пилотного проекта проводятся различные операции, такие как открытие и пополнение цифровых кошельков, переводы между гражданами, оплата товаров и услуг, а также использование смарт-контрактов. Все эти действия осуществляются под контролем Центрального банка.

Планом Центрального банка является то, чтобы к 2025 году цифровой рубль стал обычным средством платежей в России после завершения испытаний. Важным моментом является то, что платежи и переводы цифровых рублей для граждан будут осуществляться без комиссий.

Однако существует лимит на сумму пополнения кошелька цифрового рубля с банковских счетов, который составляет не более 300 тысяч рублей в месяц. Для предпринимателей будут установлены тарифы за принятие оплаты товаров и услуг цифровыми рублями: 0,3% от суммы платежа, но не более 1,5 тысяч рублей.