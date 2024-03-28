Всего две мелочи, а рыбный бульон становится в сотню раз вкуснее: будет прозрачным, как слеза

Приготовление восхитительного рыбного бульона может показаться простой задачей, но чтобы достичь безупречного результата, необходимо учесть несколько важных нюансов. Повар Юлия Архипова, эксперт сетевого издания "БелНовости", поделилась советами по приготовлению идеального рыбного бульона, который может послужить основой для различных кулинарных шедевров.

Первое правило заключается в том, что для рыбного бульона можно использовать все части рыбы - голову, хребет, хвост. Именно в этих частях рыбы содержится максимальное количество желатина, который придает бульону густоту и насыщенность. Важно тщательно очистить голову рыбы, чтобы исключить наличие жабер или остатков чешуи в блюде.