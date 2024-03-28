Вот и все, пенсионный возраст сократят на пять лет: пенсионерам сообщили приятную новость

В 2024 году россияне столкнутся с новым этапом пенсионной реформы. Несмотря на то, что в целом возраст выхода на пенсию увеличился, для определенных категорий граждан предусмотрено снижение порога возраста до прежних 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Это касается тех, кто достигнет этих возрастов в 2024 году, сообщает pg12.ru.

В 2024 году на пенсию по старости смогут уйти женщины, родившиеся в 1966 году и достигшие 58 лет, а также мужчины 1961 года рождения, которым исполнится 63 года.