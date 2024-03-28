Не платить теперь нельзя: в апрельских квитанциях появится еще одна строчка за ЖКУ
- 19:00 28 марта
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- Служба новостей
В апрельских квитанциях появится новая строка под названием "перерасчет потребления за прошлый период". Это изменение будет затрагивать владельцев квартир, у которых установлены приборы учета для коммунальных услуг, таких как вода, электроэнергия, тепло и другие. Это применяется только в случае, если в течение 2023 года не было проведено подобного перерасчета.
Перерасчет потребления представляет собой повторный расчет суммы за коммунальные услуги с учетом новых обстоятельств. Коммунальные службы проводят перерасчеты для выявления и корректировки недоплат или переплат. Если обнаруживается недоплата, сумма за коммунальные услуги будет увеличена в следующем платеже. В случае переплаты сумма может быть засчитана на будущие начисления или переведена на счет пользователя.
Оплата квитанций с использованием карт, предоставляющих кэшбэк за коммунальные расходы, может помочь сэкономить на коммунальных платежах.
Перерасчеты проводятся управляющими компаниями по основанию заявлений жильцов или в соответствии с предписаниями контролирующих органов, сообщает ngnovoros.ru.