Не платить теперь нельзя: в апрельских квитанциях появится еще одна строчка за ЖКУ

В апрельских квитанциях появится новая строка под названием "перерасчет потребления за прошлый период". Это изменение будет затрагивать владельцев квартир, у которых установлены приборы учета для коммунальных услуг, таких как вода, электроэнергия, тепло и другие. Это применяется только в случае, если в течение 2023 года не было проведено подобного перерасчета.

Перерасчет потребления представляет собой повторный расчет суммы за коммунальные услуги с учетом новых обстоятельств. Коммунальные службы проводят перерасчеты для выявления и корректировки недоплат или переплат. Если обнаруживается недоплата, сумма за коммунальные услуги будет увеличена в следующем платеже. В случае переплаты сумма может быть засчитана на будущие начисления или переведена на счет пользователя.