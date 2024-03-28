Гадость в бутылке: это растительное масло лучше обходить стороной - черный список
- 17:17 28 марта
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- Служба новостей
Роскачество провело исследование качества различных видов растительного масла, доступных на рынке. В ходе исследования было проанализировано 57 видов масла, и большинство из них соответствовало стандартам качества. Однако у некоторых масел были выявлены недостатки, вызывающие озабоченность.
Несколько известных брендов, таких как "Солнце мое", "Кубань", "Кубаночка", "Империя солнца", "Золотой стандарт", "Благо", "Алей konako" и "GREEN RAY", не соответствовали требованиям по перекисному числу, указанному на упаковке, и не соответствовали заявленному классу. Это означает, что использование таких масел не рекомендуется даже в течение срока годности, указанного на упаковке. Такое несоответствие является серьезным нарушением прав потребителей на получение достоверной информации.
Кроме того, у масел "Кубань" и "GREEN RAY" было обнаружено отклонение от ожидаемого жирно-кислотного состава, что указывает на использование посторонних масел, не полученных из семян подсолнечника, в процессе их производства. Это вызывает вопросы о прозрачности и соответствии заявленным компонентам и составу масла.
Однако, некоторые образцы масел, такие как "Добавкин", "Каролина", "Подворье" и "Слобода", удостоились российского знака качества и не имели замечаний со стороны экспертов.
Исследование Роскачества подчеркивает важность внимательного выбора растительного масла и ознакомления с информацией о его качестве и составе перед покупкой, пишет progorodnn.ru.