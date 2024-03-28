Гадость в бутылке: это растительное масло лучше обходить стороной - черный список

Роскачество провело исследование качества различных видов растительного масла, доступных на рынке. В ходе исследования было проанализировано 57 видов масла, и большинство из них соответствовало стандартам качества. Однако у некоторых масел были выявлены недостатки, вызывающие озабоченность.

Несколько известных брендов, таких как "Солнце мое", "Кубань", "Кубаночка", "Империя солнца", "Золотой стандарт", "Благо", "Алей konako" и "GREEN RAY", не соответствовали требованиям по перекисному числу, указанному на упаковке, и не соответствовали заявленному классу. Это означает, что использование таких масел не рекомендуется даже в течение срока годности, указанного на упаковке. Такое несоответствие является серьезным нарушением прав потребителей на получение достоверной информации.