Срочно купите лотерейный билет: кто по прогнозу Глобы обретет денежную фортуну с 28 марта

Фото из архива "Про Города"

Они попадут в стремительный водоворот денежного безумия Известный астролог Павел Глоба прогнозирует приход денежной удачи для определенных знаков зодиака, начиная с 28 марта. Согласно его прогнозу, Овны смогут успешно справиться с любыми делами и будут испытывать увеличение финансового благополучия. Возможно, они также получат наследство или вернут старый долг.

Стрельцы имеют шанс превратить свое хобби или любимое дело в источник дохода. Они смогут найти работу, которая приносит радость и финансовую выгоду одновременно. При настойчивости и усердной работе, деньги придут быстрее.