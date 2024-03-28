Мишустин честно назвал размер новой пенсии в России: все ахнули, услышав ее

Правительство России объявило о повышении с 1 марта 2024 года на 10% минимального уровня заработной платы, прожиточного минимума и страховой пенсии для неработающих пенсионеров. Это решение было подписано премьер-министром Мишустиным в ходе совещания со заместителями премьер-министра, сообщает progorod59.ru.

С 1 марта 2024 года пенсии будут увеличены на 100% для граждан, достигших пенсионного возраста 80 лет, а также для пенсионеров с I категорией инвалидности.