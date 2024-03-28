Мишустин честно назвал размер новой пенсии в России: все ахнули, услышав ее
- 13:47 28 марта
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- Служба новостей
Правительство России объявило о повышении с 1 марта 2024 года на 10% минимального уровня заработной платы, прожиточного минимума и страховой пенсии для неработающих пенсионеров. Это решение было подписано премьер-министром Мишустиным в ходе совещания со заместителями премьер-министра, сообщает progorod59.ru.
С 1 марта 2024 года пенсии будут увеличены на 100% для граждан, достигших пенсионного возраста 80 лет, а также для пенсионеров с I категорией инвалидности.
Важно отметить, что при достижении 80-летнего возраста лицами с I категорией инвалидности увеличение пенсии будет осуществлено однократно, так как оно применяется по одному из критериев: инвалидность или возраст 80 лет и старше.
Кроме того, с 1 марта 2024 года обычные граждане получат возможность увеличить свою будущую пенсию. На сайте Госуслуг будет доступен калькулятор, который позволит расчитать индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК) и стаж, что поможет определить сумму добровольных взносов. Внесение такого вклада позволит увеличить общую сумму будущих пенсионных выплат.
Эти меры направлены на улучшение пенсионной системы и обеспечение большей поддержки для пожилых граждан в России.