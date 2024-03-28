С 28 марта в Коми стартует приём заявлений в первый класс
- 15:00 28 марта
- 6+
- Елизавета Петрова
С 28 марта в Коми будет открыт прием заявлений для будущих первоклассников. При этом Министерство образования и науки Коми заверяет, что электронные ресурсы будут справляться с нагрузкой.
В связи с этим, в общественной приемной главы РК была организована прямая линия, посвященная вопросам приема детей в первый класс. Ожидается, что около 10 тысяч детей впервые сядут за школьные парты в этом году.
Сравнивая с предыдущим учебным годом 2023-2024, можно отметить небольшой прирост в Прилузском районе, Печоре и Воркуте. Чтобы облегчить процесс подачи документов, предусмотрены несколько способов: через портал дети11.рф, через Госуслуги с помощью функции "Запись в школу", лично в учреждении или по почте.
Ранее мы писали о том, что школьникам и студентам Сыктывкара предлагают совершить теракт. Напомним, вечером 22 марта на Северо-Западе Москвы в “Крокус сити Холл” произошла трагедия. Четверо вооруженных террористов напали на посетителей торгового центра. Во время бойни, террористы использовали оружие, а затем подожгли зрительный зал. В результате теракта погибло более 130 человек, а почти 200 пострадало.