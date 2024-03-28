С 28 марта в Коми стартует приём заявлений в первый класс

С 28 марта в Коми будет открыт прием заявлений для будущих первоклассников. При этом Министерство образования и науки Коми заверяет, что электронные ресурсы будут справляться с нагрузкой.

В связи с этим, в общественной приемной главы РК была организована прямая линия, посвященная вопросам приема детей в первый класс. Ожидается, что около 10 тысяч детей впервые сядут за школьные парты в этом году.