В Сыктывкаре одобрили проект фасада театра оперы и балета
- 14:30 28 марта
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- Елизавета Петрова
В Сыктывкаре был одобрен проект фасада Государственного академического театра оперы и балета Республики Коми. Об этом сообщают в пресс-службе регионального Министерства строительства и ЖКХ.
На заседании Республиканского градостроительного совета было утверждено фасадное решение для этого театра. Одним из ключевых моментов проекта является наличие двух залов внутри театра.
Общая вместимость театра составит около тысячи мест. Большой зал будет вмещать до 750 человек, в то время как второй зал будет на треть меньше по размеру и рассчитан на 250 зрителей. Это позволит театру принимать различные мероприятия и представления, а также обеспечит гибкость в планировании расписания.
Предварительная общая площадь театра составит около 25 тысяч квадратных метров. Это включает в себя не только залы, но и другие помещения, такие как фойе, гардеробы, репетиционные залы и административные офисы.