В Сыктывкаре одобрили проект фасада театра оперы и балета

В Сыктывкаре был одобрен проект фасада Государственного академического театра оперы и балета Республики Коми. Об этом сообщают в пресс-службе регионального Министерства строительства и ЖКХ.

На заседании Республиканского градостроительного совета было утверждено фасадное решение для этого театра. Одним из ключевых моментов проекта является наличие двух залов внутри театра.