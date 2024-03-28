В школы Коми поступает фальсифицированная молочная продукция

Фото Андрея Минаева

Североморским межрегиональным управлением Россельхознадзора была обнаружена фальсифицированная молочная продукция, которая поступала в социальные учреждения Республики Коми. В ходе пищевого мониторинга были отобраны пробы животноводческой продукции, и результаты исследований, проведенных в Северо-Западном филиале ФГБУ "ВНИИЗЖ", показали, что 6 проб молочной продукции оказались положительными на нарушения. Из этих 6 проб, 4 были отобраны в учреждениях здравоохранения, а одна проба была взята в школе в городе Воркута.

В пробах масла было обнаружено несоответствие по жирно-кислотному составу и присутствие растительных жиров, а в пробах сыра были выявлены растительные жиры. Эти нарушения указывают на фальсификацию продукции, где дешевые растительные заменители используются вместо натурального молока.

Вся молочная продукция была произведена в других регионах страны, таких как Московская и Нижегородская области, Республика Татарстан и Чувашская республика. Управление направило информационные письма получателям продукции, в которых была предложена претензионная работа и возврат некачественной продукции производителям и поставщикам.

Также были выданы предостережения поставщикам продукции. Была инициирована согласование с органами прокуратуры для проведения внеплановых проверок в отношении поставщиков. Однако, в некоторых случаях органы прокуратуры отказались согласовывать проверки, поэтому информация о выявленных нарушениях была передана в органы внутренних дел.