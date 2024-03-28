Теперь будет полностью запрещено: пенсионеров после 70 лет, ждет долгожданный сюрприз с 29 марта

Пенсионерам было объявлено о значительном изменении, вступающем в силу после достижения ими возраста 70 лет

По словам пенсионного эксперта Анастасии Киреевой, лица преклонного возраста могут рассчитывать на новую льготу, которая предусматривает увеличение фиксированной выплаты к пенсии вдвое. Государство стремится поддерживать пожилых граждан, особенно тех, кто достигает 80-летнего возраста и старше. Например, для 80-летних пенсионеров предусмотрено удвоение фиксированной выплаты к пенсии.