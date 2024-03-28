Теперь будет полностью запрещено: пенсионеров после 70 лет, ждет долгожданный сюрприз с 29 марта
- 13:45 28 марта
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- Служба новостей
Пенсионерам было объявлено о значительном изменении, вступающем в силу после достижения ими возраста 70 лет
По словам пенсионного эксперта Анастасии Киреевой, лица преклонного возраста могут рассчитывать на новую льготу, которая предусматривает увеличение фиксированной выплаты к пенсии вдвое. Государство стремится поддерживать пожилых граждан, особенно тех, кто достигает 80-летнего возраста и старше. Например, для 80-летних пенсионеров предусмотрено удвоение фиксированной выплаты к пенсии.
Однако для получения этих льгот существуют определенные условия. Льготы обычно предоставляются одиноким пенсионерам без других источников дохода или семьям, где преобладают такие люди. Кроме того, льгота начисляется в зависимости от определенного стандарта по площади жилья. Например, в Москве стандарт составляет 33 квадратных метра на человека. Если пенсионер проживает в квартире большей площади, льгота начисляется только на часть этой площади, а за остальное придется доплачивать.
Кроме увеличения фиксированной выплаты к пенсии, с 70 лет во многих регионах России действуют программы, позволяющие пенсионерам получать скидки на оплату коммунальных услуг, такие как капитальный ремонт жилья. Скидка составляет половину стоимости услуг после достижения 70 лет и 100% после достижения 80 лет.
Важно отметить, что изменение этих правил находится вне компетенции чиновников, сообщает ngnovoros.ru.