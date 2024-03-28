"С 1 апреля - полный запрет": всех, у кого в квартире есть счетчики, ждет новое правило

В ближайшее время владельцев квартир с приборами учета коммунальных ресурсов ждут следующие изменения Владельцев квартир с приборами учета коммунальных ресурсов ожидают следующие изменения:

Запрет на требование документов о поверке счетчиков: Управляющие компании больше не имеют права требовать у собственников документы о поверке счетчиков. Вся информация о поверках хранится в единой системе Росреестра под названием "Аршин", и ресурсоснабжающие организации могут получить эту информацию из системы без запроса у владельцев квартир.

Перерасчет платы по показаниям счетчиков: Если управляющая компания начислила плату по нормативу при исправно работающем счетчике, собственники имеют право требовать перерасчета. Для этого необходимо обратиться в управляющую компанию с заявлением и предоставить показания счетчика. Перерасчет будет произведен с даты, когда счетчик был признан неисправным, до даты, когда была проведена поверка и подтверждена его исправность. Сумма перерасчета будет зачислена на лицевой счет собственника.

Как узнать дату поверки счетчика: Дату поверки счетчика можно узнать на самом счетчике (обычно указана на пломбе или на лицевой панели), в квитанции за коммунальные услуги (в разделе "Показания счетчиков"), в личном кабинете на сайте управляющей компании или ресурсоснабжающей организации, а также в единой системе Росреестра "Аршин".

Что делать, если счетчик не прошел поверку: Если счетчик не прошел поверку, его необходимо заменить. Для этого следует обратиться в управляющую компанию или в специализированную организацию, которая имеет лицензию на установку и поверку счетчиков. Замена счетчика производится за счет собственника, но в некоторых случаях возможна бесплатная замена, если счетчик вышел из строя по вине управляющей компании.