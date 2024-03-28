Клещи боятся этого средства, как огня: достаточно нескольких капель

Весна – это время, когда природа просыпается, но также и время активности клещей, которые могут представлять серьезную опасность для человека

Весна - время пробуждения природы, но также и период активности клещей, которые могут представлять опасность для людей. Клещи являются переносчиками различных заболеваний, поэтому важно знать, как защитить себя от их укусов. Автор дзен-канала "Большое хозяйство" поделился эффективными секретами отпугивания клещей.