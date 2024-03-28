Клещи боятся этого средства, как огня: достаточно нескольких капель
- 11:05 28 марта
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- Служба новостей
Весна – это время, когда природа просыпается, но также и время активности клещей, которые могут представлять серьезную опасность для человека
Весна - время пробуждения природы, но также и период активности клещей, которые могут представлять опасность для людей. Клещи являются переносчиками различных заболеваний, поэтому важно знать, как защитить себя от их укусов. Автор дзен-канала "Большое хозяйство" поделился эффективными секретами отпугивания клещей.
Один из эффективных способов избежать контакта с клещами - использование ароматов, которые они не переносят. Например, гвоздика - широко известная пряность. Эфирное масло гвоздики можно нанести на одежду и кожу перед выходом на природу. Этот запах будет приятным и ненавязчивым для человека, но для клещей окажется неприемлемым. Таким образом, вы сможете провести до 4 часов на свежем воздухе, не беспокоясь о возможных укусах.
Помимо использования ароматов, важно принимать профилактические меры перед выходом на природу, чтобы надежно защитить себя от клещей. Рекомендуется носить закрытую одежду, осмотреть тело после прогулки и быть внимательными к возможным местам обитания этих насекомых.
Помните, что это лишь одно из множества средств предотвращения укусов клещей, и рекомендуется консультироваться с медицинскими или научными источниками для получения более подробной информации о защите от этих паразитов, сообщает ngnovoros.ru.