Под Сосногорском "Лада" опрокинулась на проезжей части: водитель получил травму
- 10:30 28 марта
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- Елизавета Петрова
Возле Сосногорска произошло дорожное происшествие, в результате которого 78-летний водитель автомобиля "Лада" перевернулся на дороге. Об этом сообщает Комиинформ.
Авария произошла 27 марта в 11:10. Мужчина, управляя автомобилем Lada Granta, двигался по автодороге "Подъезд к Сосногорску" со стороны Ухты в направлении Сосногорска. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и съехал на снежный вал справа от дороги, после чего его автомобиль опрокинулся на проезжей части.
В результате происшествия водитель получил ушиб правого плеча, однако ему не потребовалась госпитализация. Благодаря пристегнутым ремням безопасности, пенсионер избежал более серьезных травм. Известно, что водитель имеет водительское удостоверение с 1969 года.