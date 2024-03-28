Под Сосногорском "Лада" опрокинулась на проезжей части: водитель получил травму

Возле Сосногорска произошло дорожное происшествие, в результате которого 78-летний водитель автомобиля "Лада" перевернулся на дороге. Об этом сообщает Комиинформ.

Авария произошла 27 марта в 11:10. Мужчина, управляя автомобилем Lada Granta, двигался по автодороге "Подъезд к Сосногорску" со стороны Ухты в направлении Сосногорска. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и съехал на снежный вал справа от дороги, после чего его автомобиль опрокинулся на проезжей части.