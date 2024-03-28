"С сегодняшнего дня станет бесплатным для каждого пенсионера": эта льгота вводится уже с 29 марта

Теперь пожилые граждане по всей стране могут использовать новое предложение, предоставленное специалистом по пенсионному обеспечению Анастасией Киреевой. Региональные клубы для пенсионеров предлагают им возможность изучать новые профессии.

Одно из новых направлений, которое доступно через эти клубы - это курсы по красоте и стилю. Пожилые люди могут получить обучение по различным аспектам этой области, включая правила макияжа, модные трюки при выборе одежды и создание своего гардероба. Обучение для пенсионеров будет бесплатным. Эта инициатива уже успешно реализована в столичном регионе, и эксперты считают, что она поможет пожилым людям осваивать новую профессию или приобретать дополнительные навыки.