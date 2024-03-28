«Не платите своей картой»: Роскачество предупредило всех, кто покупает на Wildberries и Ozon
- 09:15 28 марта
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- Служба новостей
Для тех, кто совершает покупки в популярных интернет-магазинах, существует важное предупреждение. Специалисты рекомендуют не использовать основную банковскую карту для оплаты на таких площадках, как Wildberries, AliExpress, Ozon и другие.
Предупреждение поступило со стороны Роскачества, организации, занимающейся исследованием потребительского рынка и проверкой качества товаров. Эксперты отметили, что спрос на маркетплейсы среди россиян непрерывно растет.
В интернет-магазинах покупатели чаще всего предпочитают оплачивать товары основной банковской картой еще до их получения, а вторым по популярности способом является оплата наличными.
Однако специалисты Роскачества указывают на определенные риски, связанные с использованием первого способа. Объем интернет-мошенничества не уменьшается, а только растет, и мошенники зачастую выбирают своими жертвами именно тех, кто делает покупки на известных онлайн-площадках. Злоумышленники могут получить доступ к личному кабинету покупателя на маркетплейсе и похитить деньги с привязанной карты.
В Роскачестве предупредили, что для интернет-покупок лучше использовать специально созданную карту, а не основную зарплатную. Например, можно оформить онлайн-карту или получить пластиковую карту в любом банке. При этом на таком счете рекомендуется не хранить большие суммы, а пополнять его по мере необходимости и в нужном для оплаты заказа количестве, сообщает https://progoroduhta.ru/news/50980