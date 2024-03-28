Ухтинец изрезал свою знакомую, а после сам вызвал ей "скорую" и перевел денег

Ухтинец вызвал "скорую" знакомой, которую сам же и ранил ножом. Детали преступления раскрыли в пресс-службе региональной Прокуратуры.

В материалах дела уточняется, что происшествие случилось еще в октябре минувшего 2023 года. Мужчина отдыхал вместе со своей знакомой у нее дома и распивал алкоголь. В какой-то момент разговор обернулся скандалом из-за того, что девушка позволила себе высказать претензии личного характера в адрес гостя. В пылу ярости тот схватил нож и вонзил его прямо в живот потерпевшей, чем причинил тяжкий вред здоровью.