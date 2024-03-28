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Ухтинец изрезал свою знакомую, а после сам вызвал ей "скорую" и перевел денег

Ухтинец изрезал свою знакомую, а после сам вызвал ей "скорую" и перевел денег Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Ухтинец вызвал "скорую" знакомой, которую сам же и ранил ножом. Детали преступления раскрыли в пресс-службе региональной Прокуратуры.

В материалах дела уточняется, что происшествие случилось еще в октябре минувшего 2023 года. Мужчина отдыхал вместе со своей знакомой у нее дома и распивал алкоголь. В какой-то момент разговор обернулся скандалом из-за того, что девушка позволила себе высказать претензии личного характера в адрес гостя. В пылу ярости тот схватил нож и вонзил его прямо в живот потерпевшей, чем причинил тяжкий вред здоровью.

Осознав ужас содеянного, мужчина сам вызвал скорую помощь для раненной и плюс к этому перевел ей на карту определенную сумму в качестве возмещения морального вреда.

Тем не менее ответить перед законом горожанину придется. Ему инкриминируют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

Прокурор уже подготовил обвинительное заключение и направил дело в суд, где его рассмотрят по существу.

Добавим, статья подразумевает лишение свободы сроком до 10 лет.

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