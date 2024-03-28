Ухтинец изрезал свою знакомую, а после сам вызвал ей "скорую" и перевел денег
- 06:30 28 марта
- 16+
- Татьяна Зубова
Ухтинец вызвал "скорую" знакомой, которую сам же и ранил ножом. Детали преступления раскрыли в пресс-службе региональной Прокуратуры.
В материалах дела уточняется, что происшествие случилось еще в октябре минувшего 2023 года. Мужчина отдыхал вместе со своей знакомой у нее дома и распивал алкоголь. В какой-то момент разговор обернулся скандалом из-за того, что девушка позволила себе высказать претензии личного характера в адрес гостя. В пылу ярости тот схватил нож и вонзил его прямо в живот потерпевшей, чем причинил тяжкий вред здоровью.
Осознав ужас содеянного, мужчина сам вызвал скорую помощь для раненной и плюс к этому перевел ей на карту определенную сумму в качестве возмещения морального вреда.
Тем не менее ответить перед законом горожанину придется. Ему инкриминируют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.
Прокурор уже подготовил обвинительное заключение и направил дело в суд, где его рассмотрят по существу.
Добавим, статья подразумевает лишение свободы сроком до 10 лет.