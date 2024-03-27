В Коми вновь заговорили о недостаточной вакцинации

Врач рассказала про отказы родителей вакцинировать детей Этой зимой в республике произошли несколько вспышек кори и менингита. Первыми заболели дети, которые не были привиты, и врачи начали обсуждать проблему недостаточной вакцинации. Во время прямой линии в общественной приемной главы Коми заместитель главврача Республиканского противотуберкулезного диспансера, Валентина Гудырева, отметила, что в регионе есть дети, которые не были вакцинированы по медицинским показаниям или из-за отказов их родителей. Количество таких детей увеличивается с каждым годом. Специалисты сообщают, что родители считают, что нельзя вводить "чужеродные" вещества в организм своего ребенка. Очень многие родители также отказываются от проведения обследований по религиозным мотивам.

Врач не исключает, что ситуация, когда непривитые дети первыми заражаются корью, может повториться с туберкулезом. Невакцинированные дети переносят туберкулез гораздо хуже, отмечает Валентина Гудырева. У них могут возникнуть серьезные последствия, включая генерализованные формы туберкулеза, которые могут быть обнаружены достаточно поздно, уже на стадии туберкулезного менингита. Если болезнь выявляется на этой стадии, шанс полного выздоровления ребенка очень низок.