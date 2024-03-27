В Сыктывкаре травмированной лыжнице потребовалась помощь спасателей

Вчера Сыктывкарский аварийно-спасательный отряд "Спас-Коми" Комитета ГО и ЧС, получил вызов о помощи для пострадавшей лыжницы в лесу поселка Верхняя Максаковка. В 14:25 поступило сообщение в службу спасения о необходимости спасательной операции для женщины, родившейся в 1979 году. Сотрудники "Спас-Коми" немедленно отправились на место происшествия.

Прибыв на место, спасатели обнаружили лыжницу, у которой, согласно предварительным данным, был перелом ноги. Для эвакуации женщины в безопасное место, спасатели использовали снегоход. Они аккуратно и осторожно переместили ее к машине "скорой помощи", которая уже ожидала неподалеку.