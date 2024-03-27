В Сыктывкаре ликвидировали горение в общежитии университета

Фото ГУ МЧС Коми

Из здания эвакуировали более ста человек Сегодня утром в одном из общежитий Сыктывкарского государственного университета имени П. Сорокина, расположенном на улице Коммунистической, произошел пожар. Согласно информации, предоставленной МЧС по Коми, на место происшествия были направлены подразделения Сыктывкарского пожарно-спасательного гарнизона. Прибыв на место, огнеборцы обнаружили горение мусора в мусоропроводе.

Благодаря быстрой реакции и профессионализму пожарных, огонь был быстро ликвидирован. Однако, в связи с возможным распространением дыма и опасностью отравления, было принято решение эвакуировать 120 человек, находившихся в здании общежития. Для тушения пожара и оказания помощи в работе было задействовано 12 единиц пожарной техники и 40 человек личного состава, включая три звена государственной дымовой защиты.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. После тушения пожара и проветривания помещений, все эвакуированные люди смогли вернуться в общежитие. Благодаря слаженной работе пожарных и оперативным действиям, удалось предотвратить серьезные последствия и сохранить жизни и здоровье людей.