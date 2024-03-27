В Эжве организуют подвоз питьевой воды для приготовления пищи в 17 соцучреждений

Фото администрации Сыктывкара

В районе Сыктывкара продолжают устранять проблемы с водопроводной водой Жители Эжвы недовольны качеством воды, которая текла из кранов. Они заметили, что вода имеет коричневый или даже черный цвет, а иногда от водопроводной воды оставался осадок в виде каких-то блестящих частиц, вода портила одежду и посуду при стирке и мытье. Общественники и глава региона быстро отреагировали на жалобы жителей.

Администрация района сообщает, что были разработаны срочные и долгосрочные меры для улучшения качества воды в Эжвинском районе. Согласно сообщению, срочно будет организована доставка питьевой воды в 17 социальных учреждений, таких как школы, детские сады и медицинские учреждения, чтобы обеспечить приготовление безопасной пищи. Списки нуждающихся и графики доставки воды должны были быть составлены уже сегодня. Если учреждения нуждаются в холодной питьевой воде, они должны подать заявки в ЭМУП "Жилкомхоз", указав объемы и время доставки воды.

Кроме того, в процессе производства холодной воды предприятием проводится очистка от примесей и металлов, включая марганец. Для этой цели были проведены лабораторные исследования реагента, который помогает улучшить очистку и снизить количество примесей в воде. В настоящее время этот реагент активно применяется. Ежедневно проводится лабораторный контроль показателей качества воды.

Также был выбран подрядчик и заключен договор на проведение дноуглубительных работ в мае этого года. После получения заключения от АУ РК "Управление государственной экспертизы РК", "Жилкомхоз" осуществит закупку необходимого оборудования для проведения мероприятий по деманганации воды. Администрация планирует направить письмо в Минстрой РК с просьбой о выделении ежегодного финансирования для проведения дноуглубительных работ в районе Белоборской курьи, где производится водозабор для обеспечения потребностей жителей Эжвинского района.