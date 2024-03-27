Жителям Коми рассказали, сколько будет стоить электроэнергия с 1 июля 2024 года
- 19:15 27 марта
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- Иван Огурцов
При рассмотрении вопроса повышения тарифов будет применяться минимально возможный вариант
Согласно информации, представленной председателем Комитета Республики Коми по тарифам, Анной Тюрниной, на последнем заседании "Час с министром" в Общественной палате Коми, рост тарифов на электроэнергию всегда вызывает негативные реакции в обществе. Однако стоит отметить, что тарифы устанавливаются в пределах коридора, определенного Федеральной антимонопольной службой России. Важно отметить, что наша республика всегда следует минимальному уровню роста тарифов, поэтому повышение цен для населения будет минимальным.
Кроме того, Анна Тюрнина сообщила о нововведениях, которые появились в Коми с 2024 года. В частности, будет введена дифференциация тарифов на электрическую энергию для населения в зависимости от объемов потребления. Это означает, что тарифы будут различаться в зависимости от того, сколько электроэнергии тратит тот или иной житель региона.
Во втором полугодии этого года тарифы для потребителей первого диапазона (потребление до 10,980 кВтч в месяц) увеличатся с 5,75 до 6,26 рубля за кВтч. Потребители второго диапазона (потребление от 10,981 до 42,428 кВтч в месяц) будут платить 6,27 рубля за кВтч вместо предыдущих 5,75. В то же время, для третьего диапазона (потребление свыше 42,428 кВтч в месяц) тарифы вырастут с 5,75 до 8,90 рубля за кВтч.
Специалист отметила, что по сравнению с другими регионами, Республика Коми выбрала достаточно высокий диапазон тарифов, что означает, что потребители не должны сильно пострадать от изменений. Кроме того, она добавила, что после завершения второго полугодия 2024 года будет проведен анализ данных, что позволит более детально регулировать вопросы, связанные с учетом и регулированием тарифов на электроэнергию в регионе.