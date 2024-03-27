Жителям Коми рассказали, сколько будет стоить электроэнергия с 1 июля 2024 года

При рассмотрении вопроса повышения тарифов будет применяться минимально возможный вариант Согласно информации, представленной председателем Комитета Республики Коми по тарифам, Анной Тюрниной, на последнем заседании "Час с министром" в Общественной палате Коми, рост тарифов на электроэнергию всегда вызывает негативные реакции в обществе. Однако стоит отметить, что тарифы устанавливаются в пределах коридора, определенного Федеральной антимонопольной службой России. Важно отметить, что наша республика всегда следует минимальному уровню роста тарифов, поэтому повышение цен для населения будет минимальным.

Кроме того, Анна Тюрнина сообщила о нововведениях, которые появились в Коми с 2024 года. В частности, будет введена дифференциация тарифов на электрическую энергию для населения в зависимости от объемов потребления. Это означает, что тарифы будут различаться в зависимости от того, сколько электроэнергии тратит тот или иной житель региона.

Во втором полугодии этого года тарифы для потребителей первого диапазона (потребление до 10,980 кВтч в месяц) увеличатся с 5,75 до 6,26 рубля за кВтч. Потребители второго диапазона (потребление от 10,981 до 42,428 кВтч в месяц) будут платить 6,27 рубля за кВтч вместо предыдущих 5,75. В то же время, для третьего диапазона (потребление свыше 42,428 кВтч в месяц) тарифы вырастут с 5,75 до 8,90 рубля за кВтч.