Звезды встанут на защиту: Тамара Глоба назвала три знака зодиака, которых ждет счастье с 28 марта

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Представителям трех знаков светят благоприятные перемены в различных сферах их жизни Профессиональная астрологиня Тамара Глоба представила свои предсказания для знаков зодиака, которым суждено испытать удачу с 28 марта. Она утверждает, что представителям трех знаков светят благоприятные перемены в различных сферах их жизни.

Тельцам суждено усилить свою деловую активность и заботы. Успех будет сопутствовать им как в командировках, так и в повседневной жизни. Важные звонки и соглашения приведут к положительному результату, все спорные вопросы будут разрешены в их пользу.

В путешествиях Близнецам улыбнется успех, особенно в сферах, связанных с личной жизнью или творческими начинаниями. Возможно возобновление связей прошлого, но также появится новый круг общения. Полученная прибыль быстро потратится на мелкие расходы.