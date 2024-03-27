Отключиться сразу же: совет для всех клиентов "Сбербанк Онлайн"
- 23:20 27 марта
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- Служба новостей
На официальном сайте Сбербанка была опубликована информация о новой схеме мошенничества, связанной с использованием функции трансляции экрана во время видеозвонков через мессенджеры. Мошенники создают фальшивый аккаунт в мессенджере, подделывая профиль Сбербанка с номером 900 и официальным логотипом банка.
Злоумышленники звонят потенциальной жертве, представляясь сотрудниками банка, и спрашивают, обновляла ли она мобильное приложение недавно. Если ответ отрицательный, мошенники утверждают, что скоро свяжется специалист для помощи с обновлением приложения. Затем они звонят с другого аккаунта и утверждают, что проводят видео-идентификацию клиента по биометрии. Они убеждают клиента включить режим демонстрации экрана, утверждая, что это необходимо для активации системы диагностики счета.
Однако, на самом деле мошенники используют трансляцию экрана, чтобы получить доступ к реквизитам карт, балансам счетов и кодам, полученным из СМС-сообщений от банка. Это позволяет им осуществлять финансовые мошенничества и получать незаконный доступ к финансовым данным жертвы.
Клиентам Сбербанка рекомендуется быть осторожными и бдительными при общении с предполагаемыми сотрудниками банка через мессенджеры. Необходимо помнить, что банк никогда не будет запрашивать у клиента конфиденциальные данные, пароли или коды через видеозвонок или сообщения. В случае подозрения на мошенничество важно немедленно связаться с банком и сообщить о происходящем.
Для защиты от новой схемы мошенничества, связанной с трансляцией экрана в мессенджерах, следует соблюдать следующие рекомендации:
1. Не отвечайте на звонки или сообщения от незнакомых аккаунтов. Сотрудники банков не начинают диалогов с клиентами через мессенджеры и социальные сети.
2. Не включайте функцию демонстрации экрана во время разговора с незнакомцами. Это может быть использовано мошенниками для получения доступа к вашим личным данным, включая номера карт, суммы на счетах и другую конфиденциальную информацию.
3. Будьте осторожны при обновлении мобильных приложений. Лучше всего загружать обновления напрямую из официальных источников, таких как официальные магазины приложений (App Store, Google Play), а не по ссылкам, полученным в сообщениях, пишет gorodkirov.ru.