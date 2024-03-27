Отключиться сразу же: совет для всех клиентов "Сбербанк Онлайн"

На официальном сайте Сбербанка была опубликована информация о новой схеме мошенничества, связанной с использованием функции трансляции экрана во время видеозвонков через мессенджеры. Мошенники создают фальшивый аккаунт в мессенджере, подделывая профиль Сбербанка с номером 900 и официальным логотипом банка.

Злоумышленники звонят потенциальной жертве, представляясь сотрудниками банка, и спрашивают, обновляла ли она мобильное приложение недавно. Если ответ отрицательный, мошенники утверждают, что скоро свяжется специалист для помощи с обновлением приложения. Затем они звонят с другого аккаунта и утверждают, что проводят видео-идентификацию клиента по биометрии. Они убеждают клиента включить режим демонстрации экрана, утверждая, что это необходимо для активации системы диагностики счета.