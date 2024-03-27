Теперь окончательно запрещено: российских пенсионеров, которые живут одни, ждет сюрприз с 24 марта

Недавно была объявлена новость о запуске новой программы поддержки одиноко проживающих пожилых людей, которая вступит в силу в ближайшем будущем. Об этом сообщила пенсионный эксперт Анастасия Киреева, пишет progorodsamara.ru.

Согласно ее информации, предлагаемые меры рассчитаны на пожилых людей, проживающих в одиночестве в собственных квартирах или домах, то есть на тех, кто изолирован от своих близких, родственников и друзей. Такой образ жизни часто требует дополнительной помощи.