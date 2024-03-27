Теперь окончательно запрещено: российских пенсионеров, которые живут одни, ждет сюрприз с 24 марта
- 21:15 27 марта
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- Служба новостей
Недавно была объявлена новость о запуске новой программы поддержки одиноко проживающих пожилых людей, которая вступит в силу в ближайшем будущем. Об этом сообщила пенсионный эксперт Анастасия Киреева, пишет progorodsamara.ru.
Согласно ее информации, предлагаемые меры рассчитаны на пожилых людей, проживающих в одиночестве в собственных квартирах или домах, то есть на тех, кто изолирован от своих близких, родственников и друзей. Такой образ жизни часто требует дополнительной помощи.
Особенно важно это становится в конце зимы и начале весны, когда возрастает риск пожаров. Необходимо обеспечить защиту своего жилья от возгорания. В этом помогут установленные в домах пожарные датчики, подчеркнула эксперт.
Данные устройства будут предоставляться бесплатно одиноким пожилым людям. Аналогичные программы запускаются во многих регионах России и касаются женщин старше 55 лет и мужчин после 60 лет.
В соответствии с условиями программы, возможно бесплатное установление двух датчиков: например, одного в кухне и другого в жилой комнате для лучшей защиты жилья. Необходимо соблюдать строгие правила использования: например, курение в квартире или открытый огонь будет запрещено, поскольку датчики мгновенно реагируют на дым, добавила специалист.
Продукция будет распространяться через местные филиалы социальной защиты. Подача заявок на помощь начнется с 24 марта, однако важно уточнить наличие данной льготы в своем регионе.