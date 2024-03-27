Не платить теперь нельзя. В апрельских квитанциях появится новая строчка за ЖКУ

В апрельских квитанциях появится новая строка под названием "перерасчет потребления за прошлый период". Это изменение затронет владельцев квартир, у которых установлены приборы учета для воды, электроэнергии, тепла и других услуг. Это будет применяться только в случае, если в течение 2023 года не было проведено подобного перерасчета.

Для экономии на коммунальных платежах рекомендуется оплачивать квитанции с использованием карт, предоставляющих кэшбэк за такие расходы.