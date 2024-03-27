Не платить теперь нельзя. В апрельских квитанциях появится новая строчка за ЖКУ
- 19:00 27 марта
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- Служба новостей
В апрельских квитанциях появится новая строка под названием "перерасчет потребления за прошлый период". Это изменение затронет владельцев квартир, у которых установлены приборы учета для воды, электроэнергии, тепла и других услуг. Это будет применяться только в случае, если в течение 2023 года не было проведено подобного перерасчета.
Для экономии на коммунальных платежах рекомендуется оплачивать квитанции с использованием карт, предоставляющих кэшбэк за такие расходы.
Перерасчет представляет собой повторный расчет суммы за коммунальные услуги с учетом новых обстоятельств. Коммунальные службы проводят перерасчеты для выявления и корректировки недоплат или переплат. При недоплате сумма за ЖКУ будет увеличена в следующем платеже, а при переплате сумма может быть засчитана на будущие начисления или переведена на счет пользователя.
Перерасчеты проводятся управляющими компаниями по основанию заявлений жильцов или предписаний контролирующих органов, сообщает ngnovoros.ru.