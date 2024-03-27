Гадость в бутылке: это растительное масло лучше обходить стороной - опубликован черный список
- 17:00 27 марта
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- Служба новостей
Роскачество провело исследование качества различных видов растительного масла на рынке. Было проанализировано 57 продуктов, и большинство из них соответствовало стандартам качества. Однако у некоторых масел были выявлены некоторые недостатки, сообщает progorodnn.ru.
Несколько известных брендов, таких как "Солнце мое", "Кубань", "Кубаночка", "Империя солнца", "Золотой стандарт", "Благо", "Алей konako" и "GREEN RAY", не соответствовали требованиям по перекисному числу, указанному на упаковке. Это означает, что использование таких масел не рекомендуется даже в течение срока годности, указанного на упаковке. Это нарушение прав потребителей на получение достоверной информации.
Также у масел "Кубань" и "GREEN RAY" было обнаружено отклонение от ожидаемого жирно-кислотного состава, что указывает на применение посторонних масел, не полученных из семян подсолнечника. Это вызывает вопросы о прозрачности и соответствии заявленному составу масла.
Однако были и масла, которые удостоились российского знака качества: "Добавкин", "Каролина", "Подворье" и "Слобода". У этих марок не было выявлено замечаний со стороны экспертов.
Такие исследования помогают потребителям получать достоверную информацию о качестве продуктов и выбирать надежные бренды.
Подробнее с результатами исследования можно ознакомиться по ссылке.