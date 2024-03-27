Гадость в бутылке: это растительное масло лучше обходить стороной - опубликован черный список

Роскачество провело исследование качества различных видов растительного масла на рынке. Было проанализировано 57 продуктов, и большинство из них соответствовало стандартам качества. Однако у некоторых масел были выявлены некоторые недостатки, сообщает progorodnn.ru.

Несколько известных брендов, таких как "Солнце мое", "Кубань", "Кубаночка", "Империя солнца", "Золотой стандарт", "Благо", "Алей konako" и "GREEN RAY", не соответствовали требованиям по перекисному числу, указанному на упаковке. Это означает, что использование таких масел не рекомендуется даже в течение срока годности, указанного на упаковке. Это нарушение прав потребителей на получение достоверной информации.