Сыктывкарец потерял почти 6 миллионов рублей, пытаясь заработать на инвестициях

В Сыктывкаре произошел случай финансового мошенничества, в результате которого местный житель потерял почти 6 миллионов рублей. Об этом сообщают в региональном УМВД.

Мужчина 1972 года рождения обратился в полицию, чтобы сообщить о случившемся. Он рассказал, что получил звонок от незнакомца, который представился сотрудником биржевой компании и предложил ему выгодные инвестиционные возможности. Заинтригованный предложением, мужчина согласился и начал свои инвестиции.