Сыктывкарец потерял почти 6 миллионов рублей, пытаясь заработать на инвестициях
- 14:30 27 марта
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- Елизавета Петрова
В Сыктывкаре произошел случай финансового мошенничества, в результате которого местный житель потерял почти 6 миллионов рублей. Об этом сообщают в региональном УМВД.
Мужчина 1972 года рождения обратился в полицию, чтобы сообщить о случившемся. Он рассказал, что получил звонок от незнакомца, который представился сотрудником биржевой компании и предложил ему выгодные инвестиционные возможности. Заинтригованный предложением, мужчина согласился и начал свои инвестиции.
Мужчине помогли открыть электронный кошелек, через который он мог вкладывать деньги и выводить прибыль. Сначала он вложил свои личные сбережения, а затем оформил несколько кредитов в банке, чтобы иметь больше средств для инвестирования. К тому же, он взял взаймы у своей матери, сумма которых составляла около 2 миллионов рублей.
Однако, после двух недель активного "сотрудничества" с незнакомцами, мужчина осознал, что все его инвестиции были потеряны, а обещанный доход так и не поступил. Он обратился в полицию, и сотрудники начали расследование данного случая мошенничества. Полиция проводит проверку и собирает все необходимые доказательства, чтобы принять решение о возбуждении уголовного дела.