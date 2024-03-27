В Сыктывдинском районе иномарка съехал в кювет, есть пострадавшая
- 12:00 27 марта
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- Елизавета Петрова
В Сыктывдинском районе произошло ДТП, в котором автомобиль Nissan Qashqai съехал в кювет. Об этом сообщают в региональном ГИБДД.
Авария произошла 26 марта в 7:10 утра. Водитель, 42-летний мужчина, двигался по трассе "Вятка" со стороны Кирова в направлении Сыктывкара. На 729-м километре трассы, водитель не справился с рулевым управлением и автомобиль Nissan съехал в кювет слева от дороги.
В результате ДТП пострадала 36-летняя пассажирка, которая получила ушиб мягких тканей головы. К счастью, ее состояние не требовало госпитализации, так как пристегнутые ремни безопасности сыграли свою роль и предотвратили более серьезные травмы.
Водитель уже не в первый раз нарушает правила дорожного движения. Согласно данным ГИБДД, за последний год он был привлечен к ответственности пять раз.