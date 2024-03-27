В Сыктывдинском районе иномарка съехал в кювет, есть пострадавшая

В Сыктывдинском районе произошло ДТП, в котором автомобиль Nissan Qashqai съехал в кювет. Об этом сообщают в региональном ГИБДД.

Авария произошла 26 марта в 7:10 утра. Водитель, 42-летний мужчина, двигался по трассе "Вятка" со стороны Кирова в направлении Сыктывкара. На 729-м километре трассы, водитель не справился с рулевым управлением и автомобиль Nissan съехал в кювет слева от дороги.