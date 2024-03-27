Клещи боятся этого средства, как огня: достаточно нескольких капель
- 11:05 27 марта
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- Служба новостей
Весна – это время, когда природа просыпается, но также и время активности клещей, которые могут представлять серьезную опасность для человека.
Эти маленькие насекомые являются переносчиками различных заболеваний, поэтому важно знать, как защитить себя от их укусов. Автор дзен-канала "Большое хозяйство" поделился эффективными секретами отпугивания клещей. Оказывается, одним из лучших способов избежать контакта с этими опасными паразитами является использование ароматов, которые они не переносят.
Один из таких ароматов – гвоздика, широко известная пряность. Эфирное масло гвоздики можно нанести на одежду и кожу перед выходом на природу. Для человека этот запах будет приятным и ненавязчивым, но для клещей он окажется невыносимым. Таким образом, вы сможете провести до 4 часов на свежем воздухе, не беспокоясь о возможных укусах.
Профилактические меры перед выходом на природу станут надежной защитой от клещей. Помимо использования ароматов, рекомендуется носить закрытую одежду, осмотреть тело после прогулки и быть внимательными к возможным местам обитания этих насекомых.