"Выходные перенесли, этого требует ситуация в стране": в майские праздники внезапно внесли изменения

В этом году российское правительство внесло изменения в график майских праздников, некоторые выходные перенесли. В этом году выходной день, который приходился на 27 апреля (субботу), был перенесен на понедельник, 29 апреля, что сделало его дополнительным нерабочим днем. Также вторник, 30 апреля, стал выходным, так как он был перенесен с 2 ноября.

Еще один выходной день выпал на пятницу, 10 мая, так как рабочий день с субботы, 6 января, был перенесен. Майские праздники в этом году начинаются с воскресенья, 28 апреля, и продолжаются до воскресенья, 12 мая. Отмечается, что работодатели могут иметь свои собственные графики работы, поэтому рекомендуется уточнять у них конкретные даты выходных дней.

В отличие от традиционного графика, когда майские праздники начинаются в начале месяца, в этом году они распределены следующим образом:

Первый блок праздничных дней:

Воскресенье, 28 апреля

Понедельник, 29 апреля (перенесенный выходной)

Вторник, 30 апреля (дополнительный выходной)

Среда, 1 мая (День труда)

Рабочие дни:

Четверг, 2 мая

Пятница, 3 мая

Второй блок праздничных дней:

Суббота, 4 мая

Воскресенье, 5 мая

Четверг, 9 мая (День Победы)

Пятница, 10 мая (перенесенный выходной)

Суббота, 11 мая

Воскресенье, 12 мая