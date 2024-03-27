В Сысольском районе мужчина потратил полученные по соцконтракту 350 тысяч рублей на онлайн-казино 

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Сысольском районе был обнаружен случай хищения бюджетных средств, выделенных в рамках социального контракта. Об этом сообщают в региональном УМВД.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России "Сысольский" провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых была выявлена незаконная деятельность местного жителя Визинги, 44-летнего предпринимателя.