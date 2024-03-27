В Сысольском районе мужчина потратил полученные по соцконтракту 350 тысяч рублей на онлайн-казино
- 11:45 27 марта
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- Елизавета Петрова
В Сысольском районе был обнаружен случай хищения бюджетных средств, выделенных в рамках социального контракта. Об этом сообщают в региональном УМВД.
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России "Сысольский" провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых была выявлена незаконная деятельность местного жителя Визинги, 44-летнего предпринимателя.
Согласно проведенному расследованию, мужчина заключил соглашение с Центром социальной защиты населения на получение финансовой помощи от государства через социальный контракт. Он представил бизнес-план и получил 350 тысяч рублей в качестве поддержки своей предпринимательской деятельности.
В соответствии с условиями контракта, предприниматель должен был приобрести деревообрабатывающий станок для пилорамы. Однако, вместо выполнения своих обязательств, гражданин потратил полученные деньги на собственные нужды, включая игру в онлайн-казино. Это стало известно в результате анализа материалов, собранных полицейскими.
В связи с этим следователем было возбуждено уголовное дело по статье 159 часть 3 Уголовного кодекса РФ, которая квалифицирует данное деяние как мошенничество. Подозреваемому была назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.