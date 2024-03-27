Готовьте постные котлеты только так: записывайте лучший рецепт

Хозяйкам рассказали, как приготовить постные котлеты из гречки, которые приятно удивят как домочадцев, так и гостей. Получатся гораздо вкуснее мясных. Выстроится очередь за добавкой, сообщает портал hibiny.ru.



Для приготовления постных котлет из гречки потребуется:

Гречневая крупа — 200 граммов;

луковица — 1 шт.;

картофель — 1 шт.;

манка — 4 столовые ложки;

чеснок сушеный — 2 чайные ложки;

вода — 2 стакана;

мука — чтобы обсыпать котлеты;

подсолнечное масло — 2 столовые ложки;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу.

Прежде всего следует очистить и мелко нарезать репчатый лук, взять кастрюлю, налить туда подсолнечное масло, засыпать лук и потушить его в течение 2 минут. Затем всыпать промытую гречку, влить 2 стакана воды, довести до кипения и варить, пока вода не испарится. После накрыть накрыть кастрюлю крышкой и тушить на медленном огне около 3 минут. Дать гречке полностью остыть.



На следующем этапе натереть на мелкой терке картофель, а остывшую гречку с луком переложить в глубокую миску, добавить к ней тертый картофель, всыпать манку, сушёный чеснок, посолить, поперчить, перемешать до однородного состояния фарша. Затем сформировать котлеты. Они будут очень хорошо держать форму.



В финале необходимо обвалять котлеты в муке и обжарить их в разогретой сковороде с подсолнечным маслом без крышки на медленном огне по 5 минут с каждой стороны. Они получаются ароматными, вкусными и с аппетитной корочкой, на удивление гостям и домочадцам, которые считают, что вкусными могут быть только мясные котлеты.