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Готовьте постные котлеты только так: записывайте лучший рецепт

Готовьте постные котлеты только так: записывайте лучший рецептfreepik.com

Хозяйкам рассказали, как приготовить постные котлеты из гречки, которые приятно удивят как домочадцев, так и гостей. Получатся гораздо вкуснее мясных. Выстроится очередь за добавкой, сообщает портал hibiny.ru.

Для приготовления постных котлет из гречки потребуется:

  • Гречневая крупа — 200 граммов;
  • луковица — 1 шт.;
  • картофель — 1 шт.;
  • манка — 4 столовые ложки;
  • чеснок сушеный — 2 чайные ложки;
  • вода — 2 стакана;
  • мука — чтобы обсыпать котлеты;
  • подсолнечное масло — 2 столовые ложки;
  • соль — по вкусу;
  • перец черный молотый — по вкусу.

Прежде всего следует очистить и мелко нарезать репчатый лук, взять кастрюлю, налить туда подсолнечное масло, засыпать лук и потушить его в течение 2 минут. Затем всыпать промытую гречку, влить 2 стакана воды, довести до кипения и варить, пока вода не испарится. После накрыть накрыть кастрюлю крышкой и тушить на медленном огне около 3 минут. Дать гречке полностью остыть.

На следующем этапе натереть на мелкой терке картофель, а остывшую гречку с луком переложить в глубокую миску, добавить к ней тертый картофель, всыпать манку, сушёный чеснок, посолить, поперчить, перемешать до однородного состояния фарша. Затем сформировать котлеты. Они будут очень хорошо держать форму.

В финале необходимо обвалять котлеты в муке и обжарить их в разогретой сковороде с подсолнечным маслом без крышки на медленном огне по 5 минут с каждой стороны. Они получаются ароматными, вкусными и с аппетитной корочкой, на удивление гостям и домочадцам, которые считают, что вкусными могут быть только мясные котлеты.

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