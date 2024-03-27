Спрос на поваров и кондитеров в Коми увеличился в два раза

Спрос на поваров и кондитеров в Коми значительно увеличился в последнее время. Кроме того, наблюдается дефицит официантов и менеджеров ресторанов в общепите региона.

Аналитики hh.ru сообщают, что в течение последнего месяца работодатели Коми разместили несколько сотен вакансий в сфере общественного питания, что на 54% больше, чем в начале 2023 года, и на 77% больше, чем в начале 2022 года. Это связано с ростом внутреннего туристического потока и приближением весны и лета.