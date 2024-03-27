Спрос на поваров и кондитеров в Коми увеличился в два раза
- 10:30 27 марта
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- Елизавета Петрова
Спрос на поваров и кондитеров в Коми значительно увеличился в последнее время. Кроме того, наблюдается дефицит официантов и менеджеров ресторанов в общепите региона.
Аналитики hh.ru сообщают, что в течение последнего месяца работодатели Коми разместили несколько сотен вакансий в сфере общественного питания, что на 54% больше, чем в начале 2023 года, и на 77% больше, чем в начале 2022 года. Это связано с ростом внутреннего туристического потока и приближением весны и лета.
С увеличением спроса на новых специалистов в общепите также растет предлагаемая зарплата на рынке труда Коми. В настоящее время средняя заработная плата в северном регионе составляет до 40,5 тысяч рублей, что на 5,8 тысячи рублей больше, чем в прошлом году, и на 11,5 тысячи рублей больше, чем в 2022 году.
Наиболее востребованными специалистами в сфере общепита в Коми являются повара и кондитеры. По данным последних 30 дней, 50% или каждая вторая вакансия в этой области от компаний из розничной торговли, ресторанного бизнеса, строительного сектора и социальных учреждений.
Таким образом, различные отрасли борются за этих специалистов. Также востребованы администраторы (23% предложений от общего числа вакансий), менеджеры ресторанов (9% вакансий) и уборщики (8% вакансий). В сравнении с прошлым годом работодатели увеличили объем вакансий и для других профессий, которые ранее были менее востребованы в общепите.
Например, спрос на менеджеров по туризму вырос на 100%, число вакансий для менеджеров ресторанов увеличилось в два раза, а для официантов - в 2,7 раза. Для справления с кадровым дефицитом работодатели общественного питания и туризма в Коми принимают различные меры.
Одной из популярных мер является приглашение на работу иногородних работников, включая поваров, официантов, администраторов, кассиров и менеджеров. Также все чаще предлагаются вакансии по вахтовому методу работы в общепите. Например, работодатели Северо-Западного федерального округа, включая Коми, чаще упоминают в вакансиях варианты поддержки, такие как помощь с переездом, аренда жилья и компенсации расходов на проживание.