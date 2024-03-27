"Теперь бесплатно для каждого пенсионера": новая льгота стартует уже с 29 марта

Согласно информации, опубликованной на портале progorodsamara.ru, предлагается новое удивительное предложение для пожилых людей, доступное с 29 марта. Любой старший гражданин в своем регионе сможет воспользоваться этим предложением, которое предусматривает предоставление бесплатных курсов и занятий.

Специалист по пенсионному обеспечению Анастасия Киреева сообщила, что в рамках региональных клубов для пенсионеров будет запущено новое направление, связанное с красотой и стилем. Пенсионерам будут предоставлены обучающие занятия по различным аспектам этой области, включая правильный макияж, подбор одежды и создание гардероба.