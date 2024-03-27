"Теперь бесплатно для каждого пенсионера": новая льгота стартует уже с 29 марта
- 09:40 27 марта
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- Служба новостей
Согласно информации, опубликованной на портале progorodsamara.ru, предлагается новое удивительное предложение для пожилых людей, доступное с 29 марта. Любой старший гражданин в своем регионе сможет воспользоваться этим предложением, которое предусматривает предоставление бесплатных курсов и занятий.
Специалист по пенсионному обеспечению Анастасия Киреева сообщила, что в рамках региональных клубов для пенсионеров будет запущено новое направление, связанное с красотой и стилем. Пенсионерам будут предоставлены обучающие занятия по различным аспектам этой области, включая правильный макияж, подбор одежды и создание гардероба.
По словам экспертов, такие курсы помогут пожилым людям освоить новые навыки и даже приобрести новую профессию. Кроме того, предусмотрены и другие виды занятий, такие как рисование, танцы, актерское мастерство и изучение иностранных языков. Все занятия будут бесплатными, но необходимо заранее записаться и стать участником программы. Заявки на участие уже можно подавать с марта, а принять участие смогут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет, пишет progorodsamara.ru.