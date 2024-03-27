Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Потерянные телефоны и сумки сыктывкарцев, найденные полицейскими, отдадут в местную администрацию

Потерянные телефоны и сумки сыктывкарцев, найденные полицейскими, отдадут в местную администрациюФото из архива "Про Город Сыктывкар"

На последнем заседании постоянных комиссий горсовета Сыктывкара, Ирина Янчук, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации, представила новый проект порядка принятия найденных вещей в собственность муниципалитета. Об этом сообщает БНК.

Это важный документ для столицы Коми, поскольку местная полиция обратилась к властям с просьбой передать все найденные предметы другому владельцу. В настоящее время в «бюро находок» полиции хранятся различные предметы, такие как ноутбуки, планшеты, телефоны, чемоданы, сумки и даже транспортные средства.

Например, управление спорта города заинтересовано в получении 280 без владельца велосипедов. Чтобы определить, какие предметы следует принять, а от каких следует отказаться, будет создана специальная комиссия. В настоящее время найденные вещи без владельцев находятся в трех местах: на улицах Борисова, 9, Первомайская, 21 и Дырнос, 5.

Проект документа был включен в повестку дня заседания совета Сыктывкара, которое состоится 28 марта. На этом заседании депутаты примут окончательное решение по данному вопросу. 

...

  • 0

Популярное

Последние новости