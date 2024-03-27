Потерянные телефоны и сумки сыктывкарцев, найденные полицейскими, отдадут в местную администрацию

На последнем заседании постоянных комиссий горсовета Сыктывкара, Ирина Янчук, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации, представила новый проект порядка принятия найденных вещей в собственность муниципалитета. Об этом сообщает БНК.

Это важный документ для столицы Коми, поскольку местная полиция обратилась к властям с просьбой передать все найденные предметы другому владельцу. В настоящее время в «бюро находок» полиции хранятся различные предметы, такие как ноутбуки, планшеты, телефоны, чемоданы, сумки и даже транспортные средства.