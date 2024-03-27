Сыктывкарский горсуд оставил под стражей иностранца, обвиняемого в покушении на теракт
- 08:15 27 марта
- 16+
- Татьяна Зубова
Обвиняемого в покушении на теракт гражданина Кыргызстана Ашурова оставили под арестом до мая. Об этом сообщили в пресс-службе сыктывкарского горсуда.
Известно, что защита подавала апелляционную жалобу в Верховный суд Коми и просила для своего подсудимого смягчить меру пресечения. Однако и там решение предыдущей инстанции оставили без изменения.
Напомним, следствие считает, что Ашуров переводил деньги за поджог антенного помещения "Радиотелевизионного передающего центра Республики Коми" на расчетный счет исполнителя. Сам теракт должны были совершить подростки.
Добавим, трое несовершеннолетних, что подожгли радиовышку в Эжве, а также пытались устроить пожар в здании трансформаторной подстанции рядом с аэропортом, также находятся под стражей. В отношении них завели уголовное дело по статье "Теракт".