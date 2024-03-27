Сыктывкарский горсуд оставил под стражей иностранца, обвиняемого в покушении на теракт

Обвиняемого в покушении на теракт гражданина Кыргызстана Ашурова оставили под арестом до мая. Об этом сообщили в пресс-службе сыктывкарского горсуда.

Известно, что защита подавала апелляционную жалобу в Верховный суд Коми и просила для своего подсудимого смягчить меру пресечения. Однако и там решение предыдущей инстанции оставили без изменения.