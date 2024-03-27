Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Сыктывкарка оплатила возлюбленному арабу билеты на дорогу, а он "передумал" и оставил деньги себе

Сыктывкарка оплатила возлюбленному арабу билеты на дорогу, а он "передумал" и оставил деньги себеФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Сыктывкарка ждала в гости возлюбленного араба, а он выманил у неё полмиллиона рублей и пропал. Подробности несостоявшейся истории любви рассказали в пресс-службе МВД по Коми.

В ведомстве пояснили, что в городское отделение полиции обратилась местная жительница и рассказала, что стала жертвой обмана.

37-летняя сотрудница одной из торговых сетей региона в интернете познакомилась с иностранцем. Довольно быстро переписка "перетекла" в романтическое русло, и уже через две недели мужчина сообщил о своём желании приехать в гости к возлюбленной, но сожалел, что не может этого сделать из-за финансовых трудностей.

Тогда горожанка решила сама оплатить дорогу мужчине и перевела ему на покупку билетов 550 тысяч рублей - столько стоят билеты от Йемена до столицы Коми.

После этого любимы й мужчина перестал выходить на связь, и спустя несколько дней, сыктывкарка поняла, как сильно она ошиблась в выборе любимого мужчины.

Полиция завела уголовное дело по статье "Мошенничество"

...

  • 0

Популярное

Последние новости