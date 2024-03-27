Сыктывкарка оплатила возлюбленному арабу билеты на дорогу, а он "передумал" и оставил деньги себе

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Сыктывкарка ждала в гости возлюбленного араба, а он выманил у неё полмиллиона рублей и пропал. Подробности несостоявшейся истории любви рассказали в пресс-службе МВД по Коми.

В ведомстве пояснили, что в городское отделение полиции обратилась местная жительница и рассказала, что стала жертвой обмана.