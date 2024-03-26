Отмена массовых мероприятий в Коми будет действовать до особого распоряжения

В Коми все массовые мероприятия будут отменены до тех пор, пока не будет дано специальное распоряжение. Это решение было принято после террористического акта, который произошел в "Крокус Сити Холл" и привел к массовой гибели людей.

Распоряжение, подписанное главой Коми 22 марта, затрагивает все мероприятия, запланированные органами исполнительной власти Коми и их подведомственными учреждениями. В документе указывается, что начиная с 23 марта и до поступления новых указаний, все мероприятия с массовым пребыванием людей должны быть отменены.