Воркутинец ответил перед судом за голосовые сообщения в WhatsApp, содержащие оскорбления
- 18:00 26 марта
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- Елизавета Петрова
Воркутинец был привлечен к ответственности перед судом за отправку голосовых сообщений, содержащих оскорбления, своему брату и его бывшей супруге. После жалобы родственников в прокуратуру, мировой судья Северного судебного участка Воркуты рассмотрел два дела об административных правонарушениях, в которых участвовал помощник прокурора Воркуты. Об этом сообщают в региональной прокуратуре.
Согласно предоставленным доказательствам, выяснилось, что вечером гражданин К. отправил через WhatsApp семь голосовых сообщений на номер бывшей жены своего брата и восемь голосовых сообщений на номер своего брата. В этих сообщениях он использовал оскорбительные выражения и нецензурные слова, что привело к унижению их чести и достоинства. К. признал свою вину в совершении данных действий.
Судья вынес решение о наложении на мужчину административного наказания в виде административного штрафа в размере 3000 рублей за каждое правонарушение. Однако, постановления суда еще не вступили в законную силу.