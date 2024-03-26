Воркутинец ответил перед судом за голосовые сообщения в WhatsApp, содержащие оскорбления

Воркутинец был привлечен к ответственности перед судом за отправку голосовых сообщений, содержащих оскорбления, своему брату и его бывшей супруге. После жалобы родственников в прокуратуру, мировой судья Северного судебного участка Воркуты рассмотрел два дела об административных правонарушениях, в которых участвовал помощник прокурора Воркуты. Об этом сообщают в региональной прокуратуре.

Согласно предоставленным доказательствам, выяснилось, что вечером гражданин К. отправил через WhatsApp семь голосовых сообщений на номер бывшей жены своего брата и восемь голосовых сообщений на номер своего брата. В этих сообщениях он использовал оскорбительные выражения и нецензурные слова, что привело к унижению их чести и достоинства. К. признал свою вину в совершении данных действий.