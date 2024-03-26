Росгвардейцы выехали в один из банков Усинска по сигналу "тревога"
- 17:15 26 марта
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- Елизавета Петрова
В Усинске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии получили сообщение о том, что в одном из финансовых учреждений сработала тревожная кнопка. Об этом сообщает БНК.
Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия, где работники банка сообщили, что один из посетителей выражался грубой нецензурной бранью, мешал работать. Мужчина 1980 года рождения был задержан и доставлен в дежурную часть полиции.
Также по сигналу «тревога» росгвардейцы выезжали в один из торговых центров Ухты, где молодой человек громко кричал, нецензурно выражался и приставал к посетителям. На замечания нарушитель не реагировал, вследствие чего контролер вызвал подмогу. Прибывшие по вызову сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину 1994 года рождения и доставили его в полицию.
В общей сложности за неделю с 18 по 24 марта сотрудники подразделений вневедомственной охраны Росгвардии по Коми более 150 раз выезжали на охраняемые объекты по сигналу «тревога», из них в 14 случаях пресечены попытки хищения имущества различных организаций.
Группами задержания, находящимися на маршрутах патрулирования, задержаны более 50 человек за административные правонарушения, четверо граждан – за совершение различного рода преступлений, говорится в пресс-релизе ведомства.