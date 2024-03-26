Росгвардейцы выехали в один из банков Усинска по сигналу "тревога"

В Усинске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии получили сообщение о том, что в одном из финансовых учреждений сработала тревожная кнопка. Об этом сообщает БНК.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия, где работники банка сообщили, что один из посетителей выражался грубой нецензурной бранью, мешал работать. Мужчина 1980 года рождения был задержан и доставлен в дежурную часть полиции.