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Все, выходные перенесли: в майские праздники внесли важные изменения

Все, выходные перенесли: в майские праздники внесли важные измененияФото из архива "Про Города"

Все согласовано на официальном уровне

В этом году правительство России внесло изменения в расписание майских праздников, чтобы россияне могли максимально насладиться весенним отдыхом. Согласно новому графику, некоторые выходные дни были перенесены.

Согласно производственному календарю, выходной день с субботы, 27 апреля, перенесен на понедельник, 29 апреля. Это делает понедельник дополнительным нерабочим днем.

Вторник, 30 апреля, также будет выходным днем, поскольку он перенесен со 2 ноября. Еще один выходной день выпадает на пятницу, 10 мая, благодаря переносу рабочего дня с субботы, 6 января.

В отличие от традиционного графика, когда майские праздники начинаются в начале месяца, в этом году они будут распределены следующим образом:

Первый блок праздничных дней:

  • Воскресенье, 28 апреля
  • Понедельник, 29 апреля (перенесенный выходной)
  • Вторник, 30 апреля (дополнительный выходной)
  • Среда, 1 мая (День труда)

Рабочие дни:

  • Четверг, 2 мая
  • Пятница, 3 мая

Второй блок праздничных дней:

  • Суббота, 4 мая
  • Воскресенье, 5 мая
  • Четверг, 9 мая (День Победы)
  • Пятница, 10 мая (перенесенный выходной)
  • Суббота, 11 мая
  • Воскресенье, 12 мая

Этот обновленный график майских праздников предоставляет россиянам возможность продлить свой отдых и насладиться весенней погодой. Однако важно отметить, что работодатели могут устанавливать свой собственный график работы, поэтому рекомендуется уточнять у них конкретные даты выходных дней, сообщает progorod58.ru.

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